Son dakika haberi | Ataşehir'de yangın çıkan evde can pazarı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi | Ataşehir'de yangın çıkan evde can pazarı kamerada

07.10.2020 13:20

Son dakika haber: Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde içerisinde anne ile iki çocuğunun bulunduğu evde çıkan yangına ait yeni görüntüler ortaya çaktı.

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde içerisinde anne ile iki çocuğunun bulunduğu evde çıkan yangına ait yeni görüntüler ortaya çaktı. Yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğun mahalle sakinleri tarafından pencerelerden alınarak kurtarılması kameralara saniye saniye yansıdı.

Ataşehir'de geçtiğimiz Pazar günü çıkan yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangın, 3 gün önce Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binada çıkmıştı. İkinci katta çıkan yangın sırasında evde bulunan Rukiye Yılmaz ile 2 ve 5 yaşındaki iki çocuğu dairede mahsur kaldı. Evden çıkan alev ve dumanları fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın esnasında evde mahsur kalan aileyi kurtarmak için mahalleli de seferber oldu. Vatandaşlar pencerede bulunan demir korkulukları kırarak ve esneterek anne ve çocukları kurtardı. Anne ve çocukların mahalleli tarafından kurtarılması cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÇOCUKLARIN KURTARILMA ANI KAMERADA

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 katlı binada yangın çıkıyor. Mahalleli seferber olarak yangın çıkan evin penceresinde bulunan demir korkulukları kırarak anne ve çocukları kurtarıyor.

(İHA)

Son dakika haberi | Ataşehir'de yangın çıkan evde can pazarı kamerada
Son dakika haberi | Ataşehir'de yangın çıkan evde can pazarı kamerada
Son dakika haberi | Ataşehir'de yangın çıkan evde can pazarı kamerada
Son dakika haberi | Ataşehir'de yangın çıkan evde can pazarı kamerada

Cep Telefonu, Ataşehir, Yangın, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Ataşehir'de yangın çıkan evde can pazarı kamerada - Son Dakika

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