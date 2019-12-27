ATAŞEHİR'DE YANGIN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 3056 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bina çevresindeki vatandaşları güvenlik amaçlı uzaklaştırdı. Binada yaşayanlar, polis ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri hem yerden, hem de merdiven araçlarıyla yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-İtfiayenin müdahalesi

-Dışarı çıkan bina sakinleri

Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler