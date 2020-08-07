ATAŞEHİR'DE YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
ATAŞEHİR'DE YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Ataşehir'de 6 katlı bir binanın 1'inci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı Yangın, saat 23.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr.
ATAŞEHİR'DE YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Ataşehir'de 6 katlı bir binanın 1'inci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı
Yangın, saat 23.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 1'inci katında çıktı. Yangında oluşan duman kısa sürede binanın üst katlarındaki dairelere doldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşların bazıları kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken bazı vatandaşlar ise duman nedeniyle dışarıya çıkamadı. İtfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla bulundukları yerden kurtarılan 12 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 12 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
SOSYAL MESAFEYE UYMADAN ÇALIŞMALARI İZLEDİLER
Yangını gören mahalle sakinleri olay yerine gelerek itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını izledi. Çoğunlukla maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar cep telefonları ile video çekti. Yangını gören Recep Taşdemir; 'Kadınlar bağırdı, kapının önünde kırılmış beton parçaları vardı. Biz de koşarak geldik. İtfaiye geldi söndürmeye başladılar, binayı boşalttılar. İçeriden 7- 8 kişi çıkardılarö şeklinde konuştu.
Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 01:59
Kaynak: DHA
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