Üye Girişi
Son dakika: Yangından kaçan hamile kadın yangın merdiveninde kilitli kaldı - Son Dakika

Son dakika: Yangından kaçan hamile kadın yangın merdiveninde kilitli kaldı

20.01.2022 14:51

Gelen son dakika haberlerine göre Yangından kaçan hamile kadın yangın merdiveninde kilitli kaldıİSTANBUL Ataşehir'de bir apartman dairesinde yangın çıktı.

Yangından kaçan hamile kadın yangın merdiveninde kilitli kaldı

İSTANBUL Ataşehir'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Aynı binada yaşayan ve dumana maruz kalan hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından kapısı kilitli olan yangın merdiveninin kapısı kırılarak çıkarıldı. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen genç kadın ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Ataşehir Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle daire içerisinde yangın çıktı. Evden yükselen alev ve dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti.

Yangın merdivenin kapısı kilitli çıktı

Öte yandan yangınla birlikte binada panik oluşurken üst katlarda oturan ve hamile olduğu belirtilen genç kadın komşusuyla birlikte yangın merdiveninden aşağı inmeye çalıştı. Kapının kilitli olması nedeniyle yangın merdiveninde kalan genç kadına itfaiye yardım etti. Kapısı kırılan merdivenden çıkartılan kadın ambulansa alındı. Az miktarda dumandan etkilendiği belirlenen genç kadın ayakta tedavi edildi.

"Kapı kilitli çıktı"

Yaşanan olay sonrası yangın merdiveninde mahsur kalan kadını ambulansa götüren komşusu Senem Eroğlu, "Biz 6. Kattaydık. Komşum hamileydi. Yangın merdiveninden inmeye çalıştık. Kapı kilitli çıktı. İtfaiye kapıyı kırıp, bizi çıkardı. Merdivende beklerken ister istemez dumandan etkilendi. Şu an daha iyiyiz" diye konuştu.

Son dakika: Yangından kaçan hamile kadın yangın merdiveninde kilitli kaldı
Son dakika: Yangından kaçan hamile kadın yangın merdiveninde kilitli kaldı
Son dakika: Yangından kaçan hamile kadın yangın merdiveninde kilitli kaldı
Son dakika: Yangından kaçan hamile kadın yangın merdiveninde kilitli kaldı
Son dakika: Yangından kaçan hamile kadın yangın merdiveninde kilitli kaldı
Son dakika: Yangından kaçan hamile kadın yangın merdiveninde kilitli kaldı
Son dakika: Yangından kaçan hamile kadın yangın merdiveninde kilitli kaldı
Son dakika: Yangından kaçan hamile kadın yangın merdiveninde kilitli kaldı
Son dakika: Yangından kaçan hamile kadın yangın merdiveninde kilitli kaldı
Son dakika: Yangından kaçan hamile kadın yangın merdiveninde kilitli kaldı

YORUMLAR
500

Ataşehir, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Yangından kaçan hamile kadın yangın merdiveninde kilitli kaldı - Son Dakika


Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı? Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?         
15:58
Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti         
15:55
Evde çıkan yangın iki kardeşi ayırdı: 11 yaşındaki ağabey öldü, 8 yaşındaki kardeş yaralı Evde çıkan yangın iki kardeşi ayırdı: 11 yaşındaki ağabey öldü, 8 yaşındaki kardeş yaralı         
15:53
Camdaki Kız'da bugün ne olacak? Nalan ve Sedat ayrılacak mı? Camdaki Kız'da bugün ne olacak? Nalan ve Sedat ayrılacak mı?         
15:44
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
15:56 Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam
15:54 Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti
15:53 Süper Lig'de son durum: Üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu
15:52 Evde çıkan yangın iki kardeşi ayırdı: 11 yaşındaki ağabey öldü, 8 yaşındaki kardeş yaralı
15:45 En büyük ithalatçıyız! Her şeyimizi Ruslardan alıyoruz! Onlar ise geri gönderiyor
15:43 Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş olarak bulundu!
15:39 Bir Zamanlar Çukurova izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Züleyha ve Hakan evlenebilecek mi?
15:36 Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü
15:35 Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız
15:32 CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 16:04:51. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Yangından kaçan hamile kadın yangın merdiveninde kilitli kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement