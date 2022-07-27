ATAŞEHİR'DE YASADIŞI SİLAH SATILAN MARKETE BASKIN

ATAŞEHİR'de yasadışı silah satışı yapıldığı tespit edilen markete düzenlenen operasyonda iş yeri sahibiyle 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Markette çok sayıda silah ele geçirildi.

İçerenköy Mahallesi'ndeki markette yasadışı silah satışı yapıldığı yönünde ihbar alan polis, operasyon düzenledi. Marketteki tezgahın altında 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 14 fişek ele geçirildi. Market sahibi V.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise, bir kurusıkı tabanca, 25 kurusıkı tabanca fişeği, bir av tüfeği, 29 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda V.Ö.'nün silah fiyat ve tedarik konusunda çok sayıda yazışma yaptığı bir GSM hattı da tespit edildi. Hat üzerinden yapılan incelemede kimliği tespit edilen U.K. isimli şüpheli de İçerenköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Silah Kaçakçılığı ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: -------------------------Ele geçirilen silah ve mermiler-Yakalanan 2 şüphelinin görüntüsü-Polis otosuna bindirilmesi