Ataşehir'de yaşanan 'koli bantlı dehşet'te gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de yaşanan 'koli bantlı dehşet'te gerçek ortaya çıktı

13.04.2022 15:57

Ataşehir'de yaşanan 'koli bantlı dehşet'te gerçek ortaya çıktı Ataşehir'de evinde çıkan yangında elleri ve kolları koli bandıyla bağlanmış halde bulunan Alev Ş.'nin eski sevgilisine iftira attığı ortaya çıktı.

Ataşehir'de yaşanan 'koli bantlı dehşet'te gerçek ortaya çıktı

İSTANBUL - Ataşehir'de evinde çıkan yangında elleri ve kolları koli bandıyla bağlanmış halde bulunan Alev Ş.'nin eski sevgilisine iftira attığı ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşının çıkardığını iddia ettiği yangını kendisinin çıkarttığı anlaşılan Alev Ş. hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ataşehir'de geçtiğimiz yıl Ocak ayında, 15 katlı binanın 14'üncü katı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde elleri koli bandı ile bağlanmış Alev Ş.'yi yaralı olarak buldu. Alev Ş., eski sevgilisi tarafından elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlandıktan sonra evi ateşe verildiğini iddia etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı ve hazırlanan iddianame ile gerçek ortaya çıktı.

Hazırlanan iddianamede soruşturmanın Alev Ş.'nin şikayetiyle başladığı, olay tarihinde verdiği ifadesine yer verildi. Alev Ş.'nin olay günü erkek arkadaşı Emre Y.'nin evine geldiği, kendisiyle bir miktar alkol aldığı, bir süre sonra tartışmaya ve kavga etmeye başladıklarını ifade ettiği belirtildi. Sonrasında yaşananları hatırlamadığını söyleyen Alev Ş., "Gözümü açtığımda apartman boşluğunda olduğundaydım, evimden dumanlar çıkıyordu, Emre Y.'nin benim ellerimi, kollarımı ve ağzımı bantlayarak evimi ateşe verdiği anı şu an hatırlamıyorum. Şu an hafızam gidip geliyor. İyileştikten sonra ek ifade verebilirim. Emre Y.'den şikayetçiyim" dedi.

"Birkaç ay önce sinir krizine girip bileğini kesmiştir"

Şüpheli olarak soruşturulan Emre Y., suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek, Alev Ş.'nin birkaç ay önce sinir krizi geçirip bileğini kestiğini iddia etti. Alev Ş.'nin psikolojik sorunları olduğunu düşündüğünü belirten Emre Y., "Ben olay günü saat 17.00 sıralarında Alev'in ikametinden ayrıldım. Ellerini kollarını bağlamadım. Evi ateşe vermedim" dedi.

"Sıkı sıkıya kesinlikle bağlı değillerdi"

İddianamede olay yerinde görevli itfaiye personeli İ.G. ve F.D.'nin, tanık olarak ifadeleri yer aldı. İ.G. ifadesinde, Alev Ş.'nin elindeki ve ayağındaki ipin rahatlıkla çözülebilecek bir şekilde bağlandığını ve bilincinin tam kapalı olmadığını söyledi. Yangının neden çıktığını anlayamadıklarını belirten İ.G., "Ben 10 yıllık itfaiye memuruyum, düzenli eğitim alıyoruz. Bu yangının biz gelmeden maksimum 5 dakika önce çıktığını söyleyebilirim" dedi. A.Ç. ise ifadesinde, "Olaya ilk müdahale eden ekipte bulunmuyordum ancak içerde bulunan bayan içerden çıkarken ellerindeki, ayaklarındaki ve boynundaki bantların çok rahat bir şekilde çıkartıldığını gördük. Sıkı sıkıya kesinlikle bağlı değillerdi." şeklinde konuştu.

Aynaya 'yangın çıkarsa nereden kaçarız' yazmış

Apartman sakinlerinden N.Ö.'nün ifadesi de iddianamede yer aldı. N.Ö., yangın çıkmadan 4 gün önce Alev Ş.'nin binanın girişinde bulunan aynaya "Yangın çıksa biz nereden kaçacağız" şeklinde yazı astığını gördüğünü ifade etti.

3 saat boyunca evde yalnız kaldı

Güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği belirtilen iddianamede, Emre Y.'nin yangından 3 saat önce binadan ayrıldığı tespit edildiği bildirildi. Yangının 19.21'de çıktığı ve yangına müdahalenin ihbardan 7-8 dakika sonra yapıldığı iddianamede hatırlatıldı. Alev Ş.'nin ellerinin ve ayaklarının çok gevşek bir şekilde ve bir insanı zapt edilemeyecek şekilde bantla bağlı olduğu vurgulanan iddianamede, Alev Ş.'nin yaklaşık 3 saat boyunca evde yalnız kaldığı da hatırlatıldı. Alev Ş.'nin beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilen iddianamede, yangın çıkartarak suç uydurduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi yapıldı. Emre Y. hakkında 'Yangın çıkartarak kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açılmasına yer olmadığı bildirildi.

Yangından sonra psikolojik tedavi gördü

Alev Ş.'nin 'Yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Suç uydurma' suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Yangından sonra Alev Ş.'nin cinayet işleme düşüncesi anlamına gelen 'homisid' düşünce ve davranışları nedeniyle Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Alev Ş.'nin psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle kendisi ve toplum için tehlike oluşturduğu, başka şekilde korunamayacağı değerlendirmesiyle, onayı alınmadan hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

Ataşehir'de yaşanan 'koli bantlı dehşet'te gerçek ortaya çıktı
Ataşehir'de yaşanan 'koli bantlı dehşet'te gerçek ortaya çıktı
Ataşehir'de yaşanan 'koli bantlı dehşet'te gerçek ortaya çıktı

YORUMLAR
500
Ataşehirde 'koli bantlı dehşet'te gerçek ortaya çıktı Ataşehirde 'koli bantlı dehşet'te gerçek ortaya çıktı İSTANBUL-FATİH'TE 5 KATLI BİNANIN BODRUM KATINDAKİ DAİRE ALEV ALEV YANDI İSTANBUL-FATİH'TE 5 KATLI BİNANIN BODRUM KATINDAKİ DAİRE ALEV ALEV YANDI Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ataşehir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de yaşanan 'koli bantlı dehşet'te gerçek ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
15:57 Brezilya'yı karıştıran iddia! Savunma Bakanlığı 60 adet penis implantı ve 35 bin doz cinsel güç artırıcı hap satın aldı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
15:25 CHP Sözcüsü'nden bomba gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız
15:22 Putin'i sinirlendirecek gelişme! Finlandiya'nın ardından İsveç de NATO üyeliği için adım attı
15:11 Takdir toplayan hareket! Voleybolcu Hande Baladın koşamayanlar için koşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 16:08:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ataşehir'de yaşanan 'koli bantlı dehşet'te gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement