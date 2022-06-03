Ataşehir'de yaşlı adam dükkanının kapısında ölü bulundu - Son Dakika
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Ataşehir'de yaşlı adam dükkanının kapısında ölü bulundu

03.06.2022 09:53

Ataşehir'de yaşlı adam dükkanının kapısında ölü bulundu Ataşehir'de 60 yaşında bir vatandaş, sabah saatlerinde çalışmak için gittiği dükkanının kapısında yatarken görüldü.

Ataşehir'de yaşlı adam dükkanının kapısında ölü bulundu

İSTANBUL - Ataşehir'de 60 yaşında bir vatandaş, sabah saatlerinde çalışmak için gittiği dükkanının kapısında yatarken görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Ataşehir Yenisahra Mahallesinde sabah 06.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Yüksel A. isimli yaşlı adam sabah saatlerinde Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde bulunan marangoz dükkanını açmak için dükkanına geldi. Vatandaşlar, yaşlı adamın dükkanının önünde hareketsiz halde yerde yattığını fark etti. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmada Yüksel A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Yüksel A.'nın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Öte yandan Yüksel A.'nın kanser hastası olduğu öğrenildi.

Aynı caddede esnaf olan Ömer İpek, "Ben geçenlerde tanıdım amcayı. Dükkanda kaldığını ve orada yaşadığını, evinin olmadığını söylemişti bana. İyi de bir amcamızdı. Sessiz, sakin Allah Rahmet eylesin." dedi.

Ataşehir'de yaşlı adam dükkanının kapısında ölü bulundu
Ataşehir'de yaşlı adam dükkanının kapısında ölü bulundu
Ataşehir'de yaşlı adam dükkanının kapısında ölü bulundu
Ataşehir'de yaşlı adam dükkanının kapısında ölü bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de yaşlı adam dükkanının kapısında ölü bulundu - Son Dakika

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