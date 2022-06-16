İki katlı binada yangın çıktı, yaşlı adam son anda kurtarıldı - Son Dakika
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İki katlı binada yangın çıktı, yaşlı adam son anda kurtarıldı

16.06.2022 21:58

Ataşehir'de çatısı alevlere teslim olan iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Ataşehir'de çatısı alevlere teslim olan iki katlı bina kullanılamaz hale geldi. Binada tek başına yaşadığı belirtilen yaşlı adam son anda kurtarıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle iki katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Kısa sürede alevlerin yükseldiği bina kullanılmaz hale gelirken, evde tek başına yaşadığı belirtilen Hilmi Demir son anda kurtarıldı. Yangın sebebiyle binada bulunan çok sayıda kedinin telef olduğu belirtildi. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangın sebebiyle vücudunda hafif yanıklar meydana gelen Hilmi Demir sağlık ekiplerine teslim edildi.

(Onur Hamzaoğlu - İHA)

İki katlı binada yangın çıktı, yaşlı adam son anda kurtarıldı
İki katlı binada yangın çıktı, yaşlı adam son anda kurtarıldı
İki katlı binada yangın çıktı, yaşlı adam son anda kurtarıldı
İki katlı binada yangın çıktı, yaşlı adam son anda kurtarıldı
İki katlı binada yangın çıktı, yaşlı adam son anda kurtarıldı
İki katlı binada yangın çıktı, yaşlı adam son anda kurtarıldı
İki katlı binada yangın çıktı, yaşlı adam son anda kurtarıldı
İki katlı binada yangın çıktı, yaşlı adam son anda kurtarıldı
İki katlı binada yangın çıktı, yaşlı adam son anda kurtarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki katlı binada yangın çıktı, yaşlı adam son anda kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki katlı binada yangın çıktı, yaşlı adam son anda kurtarıldı - Son Dakika
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