Ataşehir'de yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle tutuklanan 4 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Ataşehir'de yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle tutuklanan 4 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

07.10.2022 11:57
Ataşehir'de yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle tutuklanan 4 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

Ataşehir'de özel bir hastanede yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle tutuklanan 4 şüphelinin hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı.

Ataşehir'de özel bir hastanede yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle tutuklanan 4 şüphelinin hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının yüzüne para attığı görülen şüpheli, "Alzheimer hastası olduğu için nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Kendisini evinde gibi hissediyordu. Bizim de tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu. Yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım. Pişmanım" dedi. Şüphelilerden biri ise 'Eziyet insanlık ayıbıdır' diyerek kendini savundu.

Ataşehir'de faaliyet gösteren özel bir hastanede sağlık çalışanlarının, yoğun bakımda yatan yaşlı kadının yüzüne para atarak alay ettikleri görüntülere ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü, "eziyet etme" ve "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi., 2 şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest kaldı.

"Tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu"

Tutuklanan şüphelilerin hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Ali E., hastanede yaklaşık 2 yıl çalıştığını söyleyerek, "Genel yoğun bakım servisindeydim. Mağdurun üzerine para atan şahıs benim. Bahsi geçen hasta ben işe girdikten birkaç ay sonra hastanede yatmaya başladı. Bu hastamız alzheimer ve akciğer kanseri hastalıkları vardı. Bu hastanın kendisiyle ilgilenen bir akrabası yoktu. Kendisiyle sadece biz ilgileniyorduk. Alzheimer hastası olduğu için nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Kendisini evinde gibi hissediyordu. Biz de tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu. Bahsi geçen videonun öncesinde mağdur kasadan paralarımı getir demişti. Bilgisayardan para resmi ile çıktı aldık. Videoyu kimin çektiğini aradan uzun bir müddet geçtiği için hatırlamıyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Fakat yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım. Pişmanım" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

'Eziyet insanlık ayıbıdır' diyerek kendini savundu

Şüphelilerden Emrah Ö., videonun çekildiği sırada orada olmadığını söyleyerek, diğer şüphelilerin kendisine hastayı uyutmamak için bu şekilde davrandıklarını söylediklerini belirtti. Olay ortaya çıktıktan sonra hastanenin soruşturma başlattığını ve 7 kişiyi işten çıkardıklarını söyleyen şüpheli, suçsuz olduğunu, hastanede kimseye eziyet edildiğine şahit olmadığını ve eziyetin bir insanlık ayıbı olduğunu söyledi.

Suçlamaları kabul etmediğini ve eziyet suçunu işlemediğini söyleyen şüpheli İlknur K.'nın, hastanede çalıştığı süre boyunca mağdura veya diğer hastalara yönelik herhangi bir eziyet, darp, kötü muamele gibi eylemlere şahit olmadığını söylediği öğrenildi. Mağdur yaşlı kadının demans hastası olduğunu söyleyen İlknur K., "Geçmiş hayatını hatırlardı. Biz de geçmiş hatıralarını onunla konuşurduk. Ara sıra özel ihtiyaçlarını da mümkün mertebe elimizden geldiğince giderirdik. Saçını boyardık, tarardık, makyaj yapardık, bahçeye indirirdik" ifadelerini kullandı.

Şüpheli İrem E. ise hastanede yaklaşık 1 buçuk yıl yoğun bakım servisinde çalıştığını, mağdurun üzerine para atılan videonun çekildiği gün hastanede nöbetçi olduğunu ancak video çekilirken orada bulunmadığını, kimseye eziyet etmediğini ve suçsuz olduğunu söyledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle tutuklanan 4 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle tutuklanan 4 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
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