Ataşehir'de yaşlı kadına eziyet soruşturmasında yeni gelişme: Özel hastanenin talebi reddedildi - Son Dakika
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Ataşehir'de yaşlı kadına eziyet soruşturmasında yeni gelişme: Özel hastanenin talebi reddedildi

29.11.2022 11:28
Ataşehir'de yaşlı kadına eziyet soruşturmasında yeni gelişme: Özel hastanenin talebi reddedildi

Ataşehir'de özel bir hastanede yoğun bakım yatan yaşlı kadına eziyet edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Ataşehir'de özel bir hastanede yoğun bakım yatan yaşlı kadına eziyet edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. 4 şüphelinin aylık yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verilirken, hastane yönetiminin sosyal medyada yapılan kötü yorumların kaldırılmasını talep ettiği, hakimliğin ise bu talebi reddettiği öğrenildi.

Ataşehir'de faaliyet gösteren özel bir hastanede sağlık çalışanlarının yoğun bakımda yatan Nermin Zeren isimli yaşlı kadının yüzüne para atarak alay ettikleri görüntülere ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü, "eziyet etme" ve "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutukluluk halleri devam ediyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan 4 şüphelinin aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Yapılan tutukluluk incelemesinde şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Hastanenin 'kötü yorumlar kaldırılsın' talebine ret

Öte yandan, skandal görüntülerin çekildiği özel hastanenin yönetiminin avukatları aracılığıyla, hastane ile ilgili sosyal medyada yapılan kötü ve olumsuz yorumların kaldırılması için Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak erişim engeli talep ettiği öğrenildi. Talebi değerlendiren hakimlik ise, kötü yorumların ifade özgürlüğü çerçevesinde kaldığını gerekçe göstererek bu talebi reddetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de yaşlı kadına eziyet soruşturmasında yeni gelişme: Özel hastanenin talebi reddedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de yaşlı kadına eziyet soruşturmasında yeni gelişme: Özel hastanenin talebi reddedildi - Son Dakika
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