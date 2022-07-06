ATAŞEHİR'DE YAVRU KÖPEĞİ OTOMOBİLLE EZEN SÜRÜCÜ, YOLUNA DEVAM ETTİ - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE YAVRU KÖPEĞİ OTOMOBİLLE EZEN SÜRÜCÜ, YOLUNA DEVAM ETTİ

06.07.2022 09:29

ATAŞEHİR'DE kimliği belirsiz sürücü, kullandığı lüks otomobille 4 aylık yavru köpeği ezdi.

ATAŞEHİR'DE kimliği belirsiz sürücü, kullandığı lüks otomobille 4 aylık yavru köpeği ezdi. Sürücü durmadan yoluna devam ederken, 'Hector" isimli setter cinsi av köpeği olay yerinde can verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin sahibi Eren Yılmaz, "Çok üzgünüm, ciğerim yandı bunun hesabının sorulmasını istiyorum" diye konuştu.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tamirhane sahibi Eren Yılmaz'ın baktığı 3 yavru setter cinsi köpek işyerinin önünde oyun oynuyordu. Yılmaz, köpeklerin bakımını yaptığı sırada 'Hector isimli 4 aylık köpek yoldan geçen başka bir işyerinin çalışanını görerek yanına koştu. Çalışan köpeği bir süre severken, o sırada yoldan geçen otomobil geri dönmeye çalışan köpeğe çarptı. Otomobilin altında kalan yavru köpek hayatını kaybederken, sürücü durmayarak yoluna devam etti. Köpeğin sahibi ve diğer çalışanlar sürücüyü durdurmak istedi ama başarılı olamadı. Yılmaz, köpeğini ezen sürücüden şikayetçi oldu.

"KÖPEĞİM ÖLDÜ, CİĞERİM YANDI"

Sabah 08.00 gibi işyerine geldiğini belirten Eren Yılmaz, "3 tane setter cinsi köpeğimiz var. Bakımlarını yapıyorduk, altlarını temizliyorduk. Burada çalışan esnafın elemanı geçerken onun yanına kaçmış. O da köpeği sevmiş. Bu sırada lüks bir otomobil köpeği ezdi, durmadan kaçtı gitti. Yazık bir yanına inip, bir geçmiş olsun, bir veterinere yetiştirelim bu hayvanı. Nasıl yaşatabiliriz, deseydi yine şikayetçi olmazdım. Ama bunları bile demeden kaçtı gitti. Köpeğim öldü, ciğerim yandı. Polise gittim, şikayetçi oldum ve ben bunun hesabının sorulmasını istiyorum" dedi.

"BİBERONLA BESLEYİP,BÜYÜTTÜM"

4 aydır köpeklere baktığını söyleyen Yılmaz, "Bunlar şecereli hayvan. Setter cinsi av köpekleri bunlar. Av hobim var. O yüzden kendim yetiştiriyorum. Zaten köpek oteline götürecektim. Geceleri dükkanın içinde, gündüzleri burada bakıyordum. İş yerimin yan tarafında böyle çiftliğin içinde besliyorum. Aşıları, karneleri hepsi var. 3 kardeşe bakıyordum. Diğerlerinin adı Helen ve Pars. Annelerini çaldılar daha bir haftalıkken. Biz bunları biberonla besleyip, büyütüyordum" diye konuştu

FECİ KAZA KAMERADA

Otomobilin yavru köpeği ezdiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil yola çıkan köpeğin ezerek yoluna devam ediyor. Olayı gören köpeğin sahibi ve çevredekiler otomobili durdurmaya çalıştığı görülüyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE YAVRU KÖPEĞİ OTOMOBİLLE EZEN SÜRÜCÜ, YOLUNA DEVAM ETTİ - Son Dakika

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