Ataşehir'de, yeni tip koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de, yeni tip koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Ataşehir'de, yeni tip koronavirüs önlemleri

7 saat önce

Ataşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki okulların, ibadethanelerin ve parkların dezenfekte çalışmalarının artırıldığı bildirildi.

Ataşehir'de, yeni tip koronavirüs önlemleri, System.String[]

Ataşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki okulların, ibadethanelerin ve parkların dezenfekte çalışmalarının artırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasında büyük etkisi olan ortak alanların bakterilerden virüslere, böceklerden haşerelere kadar insan sağlığına zararlı her türlü unsura karşı ilaçlandığı belirtildi.

İlçe genelinde bulunan okulların, ibadethanelerin, parkların, kamu kurumlarının ve diğer toplu kullanım alanlarının, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 15 günlük periyodik aralıklarla düzenli şekilde dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, belediye ekiplerinin Kovid-19 nedeniyle rutin çalışmalarını artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında, sınıflar, tuvaletler, lavabolar, spor salonları, konferans salonları ve yönetim odalarına kadar her bölgenin, özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle detaylı bir şekilde ilaçlandığı ifade edildi.

Öte yandan ilçede yapılan tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçların kullanıldığını aktarıldı.

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti

Son Dakika Haberleri
23:08 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge...
23:07 İBB Meclisi Mart ayı toplantıları sona erdi
23:07 Pamukkale'de dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor
23:06 Adalet Bakanı Gül'den cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
23:06 Zonguldak'ta otogarlarda tatil yoğunluğu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:09:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ataşehir'de, yeni tip koronavirüs önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]