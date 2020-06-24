Ataşehir'de YKS öncesi okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Ataşehir'de YKS öncesi okullar dezenfekte edildi

Ataşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okulları dezenfekte etti.

Ataşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okulları dezenfekte etti.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün ilaçlama ekipleri, bu hafta sonu düzenlenecek Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı öncesi okulları koruyucu önlemler kapsamında ilaçladı.

Sınavların yapılacağı okullarda, öğrencilerin ve sınav yetkililerinin elle temas edebilecekleri sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler başta olmak üzere sınıflar, koridorlar, tuvalet ve lavabolar ayrıntılı biçimde dezenfekte edilerek okullar sınava hazır hale getirildi.

Tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan, insan sağlığına zararı olmayan ilaçlar kullanıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de YKS öncesi okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Son Dakika

20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 19:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor 19:47 Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 18:16 Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı 17:31 Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 12:26 Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:16 Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
19:59
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor
19:54
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
19:43
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
19:38
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
19:28
İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi
19:05
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
18:45
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
18:30
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Desteklediğimiz Hafter savaşı kaybediyor
18:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 20:26:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ataşehir'de YKS öncesi okullar dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]