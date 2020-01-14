ATAŞEHİR'DE YOL KAVGASI... TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYE KURŞUN YAĞDIRDILAR (1) - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ATAŞEHİR, TEM Bağlantı Yolu'nda iki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri diğerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler