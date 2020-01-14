Ataşehir'de yol kavgası... Tartıştıkları sürücüye kurşun yağdırdılar (1) - Son Dakika

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Ataşehir'de yol kavgası... Tartıştıkları sürücüye kurşun yağdırdılar (1)
6 saat önce
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / ATAŞEHİR, TEM Bağlantı Yolu'nda iki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:11 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ATAŞEHİR, TEM Bağlantı Yolu'nda iki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri diğerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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