Ataşehir'de yol kenarına bırakılan şüpheli kutu polisi alarma geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de yol kenarına bırakılan şüpheli kutu polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Ataşehir'de yol kenarına bırakılan şüpheli kutu polisi alarma geçirdi

6 saat önce

Ataşehir'de TEM otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda bulunan içi cam şişe dolu kutu, molotof kokteyli şüphesiyle polisi alarma geçirdi.

Ataşehir'de yol kenarına bırakılan şüpheli kutu polisi alarma geçirdi, System.String[]

Ataşehir'de TEM otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda bulunan içi cam şişe dolu kutu, molotof kokteyli şüphesiyle polisi alarma geçirdi. İçerisinde tiner olduğu anlaşılan şişelerin yakındaki inşaatın işçileri tarafından bırakıldığı düşünülüyor.


Ataşehir TEM otoyolu Ankara istikametinde temizlik işçileri yol kenarındaki ağalık alanda, içi cam şişe dolu bir kutu fark etti. Ağzı bantlarla kapalı olan şişeleri gören işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve bomba imha uzman ekibi sevk edilirken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Kutudaki şişeleri inceleyen polis, şişelerde tiner olduğunu tespit etti. Şişelerin, bölgeye yakın bir yerde bulunan inşaatın işçileri tarafından bırakıldığı düşünülüyor. İncelemelerin ardında içi şişe dolu kutu olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Ataşehir, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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