D-100'DE BIÇAKLI VE SIRT ÇANTALI ŞÜPHELİ ALARMI - Son Dakika
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D-100'DE BIÇAKLI VE SIRT ÇANTALI ŞÜPHELİ ALARMI

02.08.2022 10:49
D-100'DE BIÇAKLI VE SIRT ÇANTALI ŞÜPHELİ ALARMI

ATAŞEHİR'de, yoldan geçenlere rast gele salladığı bıçağın sapıyla bir kişiyi başından yaralayan sırt çantalı şüpheli, polisten kaçarken D-100 trafiğini birbirine kattı.

ATAŞEHİR'de, yoldan geçenlere rast gele salladığı bıçağın sapıyla bir kişiyi başından yaralayan sırt çantalı şüpheli, polisten kaçarken D-100 trafiğini birbirine kattı. Araçların arasında koşarak tehlikeye aldırmayan şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelinin yakalanması için sürücüler de polise destek verdi. Elinde bıçak sırtında çanta bulunan şüpheli uzun uğraşlar sonucu gözaltına alındı.

Olay, dün, saat 16.30 sıralarında, D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Barış M., Tuzcuoğlu Köprü altında elindeki bıçağı yoldan geçenlere rast gele salladı. Saldırdığı bıçağın sapıyla O.Ö.'yı başından yaralayan Barış M., polislerin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Hızla geçen araçların arasından koşup, karayolunu birbirine katan eli bıçaklı saldırgan, polisi alarma geçirdi. D - 100'de araçların arasında koşan şüpheliyi, hafriyat kamyonunu önüne kıran şoför durdurmaya çalıştı. Engellemelere rağmen karayolunda koşmaya devam eden şüpheli, bir süre sonra polis ekiplerince yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Barı M. gözaltına alınarak işlemleri için polis merkezine götürüldü. Yaşananlar DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel D-100'DE BIÇAKLI VE SIRT ÇANTALI ŞÜPHELİ ALARMI - Son Dakika

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