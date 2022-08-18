İstanbul'da tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti

18.08.2022 11:16
İstanbul'da tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Ataşehir'de yoldan karşıya geçerken tırın altında kalıp sürüklenen kadın yaşamını yitirdi.

Ataşehir'de yoldan karşıya geçerken tırın altında kalıp sürüklenen kadın yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde trafik ışıklarında bekleyen 34 DJM 949 plakalı dorsesi olmayan tır, yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçti. Bu sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarparak altına alan tır, çevredeki vatandaşların uyarıları üzerine yaklaşık 100 metre ileride durdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tırın altında kalarak sürüklenen 60 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri kadının cesedini tırın altından çıkarırken, polis ekipleri de tır sürücüsü B.Ç'yi gözaltına aldı. Sürücü, Ataşehir Polis Merkezi'ne götürüldü.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Ataşehir, İtfaiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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