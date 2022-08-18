Mimar Sinan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde trafik ışıklarında bekleyen 34 DJM 949 plakalı dorsesi olmayan tır, yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçti. Bu sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarparak altına alan tır, çevredeki vatandaşların uyarıları üzerine yaklaşık 100 metre ileride durdu.

Kaynak: AA

Ataşehir, İtfaiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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