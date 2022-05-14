Ataşehir'de yolu kilitleyen tır trafiği 10 gündür devam ediyor - Son Dakika
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Ataşehir'de yolu kilitleyen tır trafiği 10 gündür devam ediyor

14.05.2022 00:57
Ataşehir'de yolu kilitleyen tır trafiği 10 gündür devam ediyor

Savaş nedeni ile Ukrayna'ya gidemeyen tırlar Ataşehir Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Savaş nedeni ile Ukrayna'ya gidemeyen tırlar Ataşehir Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 10 gündür kuyrukta bekleyen tır sürücüleri kontaklarını kapattı. Sürücüler, adeta çile haline dönüşen tır kuyrukları için yetkililerden yardım istedi. Erenköy Gümrük Müdürlüğü önüne kadar uzayan tır kuyruğu havadan görüntülendi.

Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağıyolu Caddesi'nde bulunan, Erenköy Gümrük Müdürlüğüne kadar uzanan yoğunluk nedeniyle kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'ya giden gemilerin savaş nedeniyle durması üzerine tırlar gümrük ambarlarından çıkamadı. Ambarda kalan tırlar nedeniyle içeri giremeyen ve yol üzerinde 10 gündür kontak kapatan tırlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı tır şoförleri yoğun trafikte ilerlemek isterken kimisi de kontak kapattı.

Vatandaşlar duruma isyan etti

Tır sürücülerinin oluşturduğu kuyruklar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Günlerdir devam eden yoğunluk sebebiyle vatandaşlar isyan etti. Ambulans, minibüs ve otomobil sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekerken yoğunluk oluşan noktalara polis ekipleri sevk edilerek trafik akışı sağlanmaya çalışıldı. Tır şoförleri Erenköy Gümrüğü'nde oluşan sorunun çözümüne ilişkin yetkililerden yardım istedi.

"Bir ülkeden bir ülkeye bir günde gidiyoruz, ama burada bir günde bir gümrüğe giremiyoruz"

Tır şoförü Emre Taşdel, "Normalde dün bitti işim. Ama burada kuyruk var gitme dediler. Ama Avrupa'ya çalıştığımız için düzenli çalışmamız gerekiyor. Bu rezillik. Daha ne kadar bekleyeceğiz belli değil. Avrupa'da bunlar sorun. Bir orada bir ülkeden bir ülkeye bir günde gidiyoruz, ama burada bir günde bir gümrüğe giremiyoruz" dedi.

"Güzergah değiştirmek zorunda kalıyoruz"

Trafik yoğunluğunun günlerdir sürdüğünü belirten minibüs şoförü Özgür Duran, "Günlerdir buradan geçiş yaparken sıkıntı yaşıyoruz. Polis ekipleri de günlerdir burada trafik problemini çözmeye çalışıyorlar. Yeri geliyor güzergah değiştirmek zorunda kalıyoruz. Durakta otobüs, minibüs bekleyen yolcularda mağdur oluyor" diye konuştu.

"Günlerdir bu sorunu yaşıyoruz"

Trafikte ilerlemekte güçlük çeken araç sürücülerinden Abdullah Ergöz, "Günlerdir burada bu sorunu yaşıyoruz. Aşağı yolda normalde ehliyet sınavları yapılırdı. Yoğunluktan dolayı onlarda iptal edildi. Bu problemi her gün yaşamaya devam ediyoruz. Ne zaman düzelecek bilemiyoruz" dedi.

Öte yandan Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde kilometrelerce uzanan tır kuyruğu havadan görüntülendi. - İSTANBUL

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Ataşehir, Ukrayna, Erenköy, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de yolu kilitleyen tır trafiği 10 gündür devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de yolu kilitleyen tır trafiği 10 gündür devam ediyor - Son Dakika
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