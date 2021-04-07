Ataşehir'de yolun karşısına geçen kadına çarptıktan sonra kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika

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Olay, geçtiğimiz gün saat 02.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Uğurluadlı kadına hızla gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın yol kenarında park halinde bulunan bir otobüsün altına girdi. Kanser hastası olduğu öğrenilen kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçarken aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan sürücünün, ifadesinde kadına çarptığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Ataşehir 'de yolun karşısına geçen kadına çarptıktan sonra kaçan sürücü yakalandı

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