ATAŞEHİR'DE TIR'IN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE TIR'IN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

18.08.2022 11:12
ATAŞEHİR'DE TIR'IN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

ATAŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın altında kalarak sürüklenen 60 yaşlarındaki kadın hayatını kaybetti.

ATAŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın altında kalarak sürüklenen 60 yaşlarındaki kadın hayatını kaybetti.

Mimar Sinan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında, 34 DJM 949 plakalı TIR'ın şoförü B.Ç. iddiaya göre trafik ışığı yeşildeyken hareket etti. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşlarındaki kadın TIR'ın altında kaldı ve sürüklendi. TIR şoförü bir süre ilerledikten sonra, çevredekilerin uyarısıyla durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu TIR'ın altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay Yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, şoför B.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. TIR ise çekiciyle otoparka götürüldü. Hayatını kaybeden kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Kazayı gören Bayram Canbulut "Kadın yolun karşısına geçmek istiyordu. TIR ışıklarda durmuştu. Kadın TIR'ın önünden geçerken trafik açıldı. Sürücü kadını fark etmedi. TIR kadını metrelerce sürükledi. Ekipler geldi ama kadın hayatını kaybetmiş" diye konuştu.Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü: ------------------------- İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması-TIR'ın altındaki cenaze-Olay yeri ekiplerin çalışması-Vatandaşlar ile röp-Cenazenin TIR'ın altından çıkarılıp ambulansa konması

-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Sakarya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE TIR'IN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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