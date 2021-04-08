ATAŞEHİR'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN KADINA ÇARPAN ŞOFÖR TUTUKLANDI - Son Dakika

ATAŞEHİR'de 2 gün önce yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Uğurlu'ya aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen şoför Hüseyin Bozteke "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Hüseyin Bozteke'nin ifadesinde "Aracın maktule çarptığını fark etmedim, hale gittikten sonra aracın farının kırık olduğunu gördüm" dediği öğrenildi.

Kaza, 6 Nisan gecesi Ataşehir Kayışdağ Mahallesi Kayışdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Uğurlu'ya cadde üzerinde hızla seyir halinde olduğu iddia edilen araç çarptı. Uğurlu olay nedeniyle hayatını kaybederken, şüpheli Hüseyin Bozteke olay yerinden kaçtı, ancak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Hüseyin Bozteke savcıya ifade verdi. Savcılık, şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

"ARACIN MAKTULE ÇARPTIĞINI GÖRMEDİM"

Şüpheli Hüseyin Bozteke hakimlikteki sorgusunda "Aracın maktule çarptığını fark etmedim. Hale gittikten sonra aracın farının kırık olduğunu gördüm, oradan mal aldım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, olay yerinde ifadesi alınan başka bir şoförün 'Şüpheli olay yerinden hızını kesmeden kaçtı, kendisine selektör yaptım ama durmadı' şeklindeki beyanlarını dikkate alarak tutuklama talebinin ölçülü olacağını kararında belirtti. Hakimlik şüpheli Hüseyin Bozteke'nin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.