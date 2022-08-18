Ataşehir'de feci olay! TIR'ın altında 100 metre sürüklenen yaşlı kadın can verdi

Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında iddiaya göre 60 yaşlarındaki bir kadın, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'ın önünden yolun karşısına geçmek istedi.

100 METRE SÜRÜKLENDİ

Kadını fark etmeyen TIR şoförü B.Ç. hareket etti. TIR'ın altında kalan yaşlı kadın 100 metre sürüklendi. TIR şoförü vatandaşların bağrışması üzerine durumu fark ederek durdu.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri TIR'ın altında kalan yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi hastane morguna kaldırılırken gözaltına alınan TIR şoförünün ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kaza anını gören Bayramcan Bulut isimli bir vatandaş, "Kadın yaya şekilde karşıdan karşıya geçmek istedi, TIR duruyordu. Kadın TIR'ın ön tarafından geçerken o anda trafik açılınca TIR şoförü onu fark etmedi. Daha sonra kadını ileriye kadar sürükledi. Ben arkasındaki araçtaydım, yaklaşık 50 metre kadar var" dedi. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.