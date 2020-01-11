Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

41 dakika önce

Ataşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Ataşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Ataşehir Kavşağı mevkisinde, Ankara istikametine giden 3 otomobil çarpıştı.

Kazada, Cumhur Güven Taşbaşı, Bülent Türkoğlu, Halil Rıfat Gürsoy ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

TEM Otoyolu, Ataşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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