Ataşehir'deki CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldırdığı iddia edilen 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ataşehir'deki CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldırdığı iddia edilen 6 kişi tutuklandı

27.04.2023 23:34

Ataşehir'deki CHP Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde, motosikletli şüphelilerin kurusıkı silahla havaya ateş etmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 tutuklandı.

İstanbul'da 19 Nisan Çarşamba günü 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletli şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Açıklamada, "Çalışmalarda M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A. ve E.E.G. adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan arşiv incelemesinde, şüphelilerden M.E.D, S.B. ve C.S.B'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'deki CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldırdığı iddia edilen 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'deki CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldırdığı iddia edilen 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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