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Ataşehir'deki cinayetin zanlısı yakalandı

25 dakika önce

Ataşehir'de araç bakım servisinde Mehmet Sarıtaş'ı (28) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, kaçtığı Kocaeli'nde yakalandı.

Ataşehir'deki cinayetin zanlısı yakalandı, System.String[]

Ataşehir'de araç bakım servisinde Mehmet Sarıtaş'ı (28) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, kaçtığı Kocaeli'nde yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül 17.15 sıralarında İçerenköy Mahallesi Atiye Hanım Sokak'ta bir araç bakım servisinde çalışan Erkan G'nin (32) iş yerine devamlı gelen Mehmet Sarıtaş'ı av tüfeğiyle öldürmesine ilişkin çalışma başlattı.

Cinayetten sonra firar eden şüphelinin Kocaeli'ne kaçtığı tespit edildi. Saklandığı adrese sabah saatlerinde düzenlenen baskında şüpheli Erkan G. yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin cinayetten sonra bir otomobile binip kaçtığı anlar görülüyor.

Mehmet Sarıtaş, Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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