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Ataşehir'deki cinayetin zanlısı yakalandı, cinayet sonrası kaçış anı kamerada

1 saat önce

ATAŞEHİR'de av tüfeğiyle vurularak öldürülen Mehmet Sarıtaş'ın (28) katil zanlısı Erkan G., yakalandı.

Ataşehir'deki cinayetin zanlısı yakalandı, cinayet sonrası kaçış anı kamerada, System.String[]
ATAŞEHİR'de av tüfeğiyle vurularak öldürülen Mehmet Sarıtaş'ın (28) katil zanlısı Erkan G., yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelinin olay sonrası otomobiliyle kaçış anı kameralara yansıdı.

HAL VE HAREKETLERİNDEN RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Atiye Sokak üzerinde bulunan araç bakım servisinde 30 Eylül Pazartesi günü saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç bakım servisinde çalışan Erkan G.(32) patronunun arkadaşı olan Mehmet Sarıtaş'ı, aralarında geçen bir tartışma sonrası av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı takip sonucu şüphelinin izine Kocaeli'nde rastladı. Polis ekipleri dün Kocaeli'de düzenlendiği operasyonla şüpheliyi yakalayarak İstanbul'a getirdi. Şüpheli Erkan G. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

ŞÜPHELİNİN OLAY SONRASI KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Şüphelinin cinayet olayının ardından beyaz otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelinin kaçma anları (Güvenlik kamerası
-Emniyetten çıkarılışı


Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:29 Kaynak: DHA
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