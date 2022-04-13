ATAŞEHİR'de sokağa trafik dubalarını koyan değnekçi gözaltına alındı. Değnekçinin araç sürücüsüne yer gösterdiği anlar kameralara yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de sokağa trafik dubalarını koyarak, değnekçilik yapan R.T.'yi suçüstü yakaladı. R.T.'ye 888 lira idari para cezası verildi. R.T. hakkında adli işlem de yapıldı. Şüphelinin otomobile yer gösterdiği anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ATAŞEHİR'DEKİ DEĞNEKÇİ YAKALANDI - Son Dakika