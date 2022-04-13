ATAŞEHİR'DEKİ DEĞNEKÇİ YAKALANDI - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DEKİ DEĞNEKÇİ YAKALANDI

13.04.2022 15:59

ATAŞEHİR'de sokağa trafik dubalarını koyan değnekçi gözaltına alındı.

ATAŞEHİR'de sokağa trafik dubalarını koyan değnekçi gözaltına alındı. Değnekçinin araç sürücüsüne yer gösterdiği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de sokağa trafik dubalarını koyarak, değnekçilik yapan R.T.'yi suçüstü yakaladı. R.T.'ye 888 lira idari para cezası verildi. R.T. hakkında adli işlem de yapıldı. Şüphelinin otomobile yer gösterdiği anlar kameralara yansıdı.

ATAŞEHİR'DEKİ DEĞNEKÇİ YAKALANDI
ATAŞEHİR'DEKİ DEĞNEKÇİ YAKALANDI
ATAŞEHİR'DEKİ DEĞNEKÇİ YAKALANDI
ATAŞEHİR'DEKİ DEĞNEKÇİ YAKALANDI

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Ataşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DEKİ DEĞNEKÇİ YAKALANDI - Son Dakika


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