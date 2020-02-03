Ataşehir'deki ikamet yangını söndürüldü - Son Dakika

Ataşehir'deki ikamet yangını söndürüldü
6 saat önce
Ataşehir'de 14 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:30 Kaynak: AA
Ataşehir'de 14 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde 14 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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