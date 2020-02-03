Ataşehir'deki ikamet yangını söndürüldü - Son Dakika
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Ataşehir'deki ikamet yangını söndürüldü

6 saat önce

Ataşehir'de 14 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataşehir'de 14 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde 14 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Ataşehir'deki ikamet yangını söndürüldü

Yenişehir, Ataşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:15 Kaynak: AA
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