Son dakika haberi... Ataşehir'deki kadın cinayetine yayın yasağı getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ataşehir'deki kadın cinayetine yayın yasağı getirildi

06.05.2022 19:11
Son dakika haberi... Ataşehir'deki kadın cinayetine yayın yasağı getirildi

Son dakika haberi... ATAŞEHİR'de Tuncay Kılıç'ın parkta eşi Sema Kılıç'ı öldürmesiyle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yayın yasağı kararı verildi.

ATAŞEHİR'de Tuncay Kılıç'ın parkta eşi Sema Kılıç'ı öldürmesiyle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yayın yasağı kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Ataşehir'de Tuncay Kılıç'ın eşi Sema Kılıç'ı öldürmesine ilişkin yayın yasağı kararı verilmesi talep edildi. Başsavcılığın talebinde eylemin toplumda infial yaratabilecek nitelikte olduğu ve suç işlenmesini önleme amacıyla bahsi geçen olayda yayın yasağı kararı verilmesi gerektiği vurgulandı.

YAYIN YASAĞI KONULDUTalebi değerlendiren Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, Basın Kanunu'nun 3. maddesini dikkate alarak Başsavcılığın talebini kabul etti. Hakimlik, eylemin toplumda infial yaratabilecek nitelikte olduğunu göz önüne alarak bahsi geçen olayda yayın yasağı konulmasına karar verdi.


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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncay Kılıç, Sema Kılıç, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ataşehir'deki kadın cinayetine yayın yasağı getirildi - Son Dakika


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