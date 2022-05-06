Son dakika haberi... Ataşehir'deki kadın cinayetine yayın yasağı getirildi - Son Dakika

ATAŞEHİR'de Tuncay Kılıç'ın parkta eşi Sema Kılıç'ı öldürmesiyle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yayın yasağı kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Ataşehir'de Tuncay Kılıç'ın eşi Sema Kılıç'ı öldürmesine ilişkin yayın yasağı kararı verilmesi talep edildi. Başsavcılığın talebinde eylemin toplumda infial yaratabilecek nitelikte olduğu ve suç işlenmesini önleme amacıyla bahsi geçen olayda yayın yasağı kararı verilmesi gerektiği vurgulandı.

YAYIN YASAĞI KONULDUTalebi değerlendiren Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, Basın Kanunu'nun 3. maddesini dikkate alarak Başsavcılığın talebini kabul etti. Hakimlik, eylemin toplumda infial yaratabilecek nitelikte olduğunu göz önüne alarak bahsi geçen olayda yayın yasağı konulmasına karar verdi.