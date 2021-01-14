Ataşehir'deki konut yangınına ilişkin gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Ataşehir'deki konut yangınına ilişkin gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı

14.01.2021 16:09
Ataşehir'deki konut yangınına ilişkin gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı, System.String[]

Ataşehir'de bir kadının yangın çıkan evde ağzı, elleri ve ayakları koli bandı ile bağlı olarak dumandan etkilenmiş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ataşehir'de bir kadının yangın çıkan evde ağzı, elleri ve ayakları koli bandı ile bağlı olarak dumandan etkilenmiş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan bir sitedeki 15 katlı binada çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Emre Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya ifade veren Emre Y., yangın çıkan evde bulunan Alev Ş.'nin eski kız arkadaşı olduğunu belirterek, "Olay günü Alev Ş. ile biraz sohbet ettik ve ben ikametinden 16.00-17.00 sıralarında çıkış yaptım. Ben evli olduğumu kendisine ilişkimizin başında söylemiştim. Bu şahsın ellerini kollarını bantlamadım. Evini ateşe vermedim. Hakkımdaki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şahsın neden böyle ifade verdiğini de bilmiyorum. Şaşkınlık içerisindeyim. Bana iftirada bulunduğu için Alev Ş. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim." şeklinde beyanda bulundu.

Savcılık ifadesini aldığı şüpheli Emre Y.'yi "yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Emre Y.'nin, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakimlik, şüpheli Emre Y. hakkında, müşteki Alev Ş.'ye ve Ümraniye'de bulunan ikametine 200 metreden fazla yaklaşmamak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Yangından kurtarılan kadın şikayetçi oldu

Öte yandan Alev Ş. ise hastanede tedavi altında bulunduğu sırada polis ekiplerine verdiği ifadede, şunları anlattı:

"Dün gündüz saatlerinde duygusal birliktelik yaşadığım Emre Y. evime geldi. Bana evli olduğunu ancak boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Tartışmaya başladık. Sözlü hakaret sonrasında karşılıklı olarak birbirimizi darbetmeye başladık. Ben olayın sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda apartman boşluğundaydım, evimden dumanlar çıkıyordu ve nefes almakta zorlanıyordum. Hastaneye geldiğimde elimde ve boynumda bantların olduğunu fark ettim. Sağlık çalışanları bantları söktü ve müdahaleye başladılar. Ben Emre Y.'nin ellerimi, kolumu ve ağzımı bantlayarak evimi ateşe verdiği anı şu an hatırlamıyorum. Emre Y. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim."

Olayın geçmişi

Ümraniye Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan bir sitedeki 15 katlı binada, dün akşam saatlerine henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri, evde elleri koli bandı ile bağlanmış Alev Ş.'yi dumandan etkilenmiş halde bulmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Emre Y. tarafından ikamette yangın çıkarıldığı, Alev Ş.'nin ağzı, elleri ve ayaklarının koli bandı ile bağlı olarak dumandan etkilenmiş halde ikamette bulunduğu ve ivedilikle hastaneye sevk edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, Alev Ş.'nin eski erkek arkadaşı olan şüpheli Emre Y.'nin olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilmişti.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Anadolu Adalet Sarayı, Ataşehir, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir'deki konut yangınına ilişkin gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika


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