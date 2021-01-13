Ataşehir'deki konut yangınında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Ataşehir'deki konut yangınında 1 kişi yaralandı

13.01.2021 21:07

Ataşehir'de bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Ataşehir'de bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan bir sitedeki 15 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri 14. kattaki yangına müdahale ederken, evde elleri koli bandı ile bağlanmış Alev Ş.'yi yaralı olarak buldu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangını Alev Ş.'nin uzaklaştırma kararı olan eski erkek arkadaşı E.Y. tarafından başlatıldığı öne sürüldü.

Ataşehir'deki konut yangınında 1 kişi yaralandı
Ataşehir'deki konut yangınında 1 kişi yaralandı
Ataşehir'deki konut yangınında 1 kişi yaralandı
Ataşehir'deki konut yangınında 1 kişi yaralandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ataşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir'deki konut yangınında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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