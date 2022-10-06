Son dakika haberi... İSTANBUL ? ATAŞEHİR'DEKİ ÖZEL HASTANEDE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haberi... İSTANBUL ? ATAŞEHİR'DEKİ ÖZEL HASTANEDE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

06.10.2022 11:03

Son dakika habere göre ATAŞEHİR'de özel bir hastanede sağlık çalışanlarının yaşlı bir hastaya kötü muamele ederken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında görüntüleri çeken M.Y. ile yaşlı kadının yüzüne para atan A.E.

ATAŞEHİR'de özel bir hastanede sağlık çalışanlarının yaşlı bir hastaya kötü muamele ederken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında görüntüleri çeken M.Y. ile yaşlı kadının yüzüne para atan A.E.?nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede görevli personel, tedavi gören kadın hastayla alay ederek bu anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atarak hakaret ederken, diğeri ise küfrediyor. Görüntülerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtirken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, olayın Aralık 2021'de yaşandığı ortaya çıktı. Polis, görüntüleri çeken M.Y. ve yaşlı kadının yüzüne para atan A.E. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından olayla ilgili 8 şüpheliden 7'si İstanbul'da gözaltına alındı. Olayın ardından işten uzaklaştırılan A.E. ise Samsun'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, "Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali", "Görevi Kötüye kullanma" ve "Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL ? ATAŞEHİR'DEKİ ÖZEL HASTANEDE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İSTANBUL ? ATAŞEHİR'DEKİ ÖZEL HASTANEDE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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