Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış - Son Dakika
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Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış

06.10.2022 17:53

İstanbul Ataşehir'deki özel hastanede yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Sağlık çalışanlarının yatalak hastaya kötü muamele yaptığını gören aynı hastanenin temizlik çalışanı olan Murat Y.'nin görüntüleri ele geçirerek hastaneye şantaj yaptığı ortaya çıktı. Murat Y.'nin gizlice aldığı görüntüleri hastane yönetimine yollayarak para istediği ve bu durumdan sonra yönetimin de suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Ataşehir'deki özel hastanede yatalak bir hastaya yapılan kötü muamele gündeme bomba gibi düştü. Hasta kadınla alay edip video çeken sağlık görevlileri tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından açıklama yapan hastane, söz konusu kişilerin işine son verildiğini duyurdu.

BAKAN KOCA KONUYA EL ATTI

Yaşanan olay sonrası devreye giren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müfettişleri görevlendirildiğini ve konu hakkında Başsavcılık tarafından adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu. Daha sonra yeni bir açıklama daha yapan Bakan Koca, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak." dedi.

TEMİZLİK ÇALIŞANI HASTANEYE ŞANTAJ YAPMIŞ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Aralık ayında Ali E., hasta kadının yüzüne para atarken arkadaşı İ.E.A. cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bu anları gören temizlik görevlisi Murat Y., İ.E.A.'nın haberi olmadan görüntüleri kendi cep telefonuna attı. Murat Y. gizlice aldığı görüntüleri daha sonra hastanenin kurumsal mail hesabına gönderdi ve üzerine de 'Bu görüntüler sizin için iyi olmaz ya bana para verirsiniz ya da görüntüleri yayınlar itibarınızı zedelerim' yazdı. Hastane yönetimi bu mailin ardından 26 Şubat'ta savcılığa giderek konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi, suç duyurusunun ardından olaya karıştığı tespit edilen 8 kişiyi işten çıkardı.

"KÖTÜ BİR AMACIMIZ YOKTU"

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin tamamının polise verdiği ifadede, "Görüntüleri eğlence amacıyla çektik. Kötü bir amacımız yoktu" dediği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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Son Dakika Güncel Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış - Son Dakika


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