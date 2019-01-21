Son Dakika Haberleri: Ataşehir'deki Silahlı Saldırganlar Güvenlik Kamerasında

Ataşehir'deki Silahlı Saldırganlar Güvenlik Kamerasında

56 dakika önce

Ataşehir Bulvarı üzerindeki bir kafede oturan şahsa silahlı saldırı düzenleyen 4 kişinin olay yerine giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'deki Silahlı Saldırganlar Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Ataşehir Bulvarı üzerindeki bir kafede oturan şahsa silahlı saldırı düzenleyen 4 kişinin olay yerine giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de düzenlenen silahlı saldırı anı kameralara yansıdı. Görüntülerde 1 kişinin dışarıda bekleyerek etrafı kontrol ettiği, 3 kişinin ise uygun zamanı kollayarak içeri girdiği görülüyor. Masalardan birinde oturan şahsa 6 - 7 el ateş ettikleri öğrenilen ve yüzlerini gizleyen şahıslar, hızlıca olay yerinden ayrılıyor.

Olay sonrası yaralanan şahsın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, kafedeki masa ve sandalyelerin kan gölüne döndüğü görüldü. Civardaki vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:03 Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa
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