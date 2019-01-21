Son Dakika Haberleri: Ataşehir'deki Silahlı Saldırganlar Güvenlik Kamerasında

Ataşehir'deki Silahlı Saldırganlar Güvenlik Kamerasında

19 dakika önce

Ataşehir'de bir kafede silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Ataşehir'deki Silahlı Saldırganlar Güvenlik Kamerasında, System.String[]


Ataşehir'de bir kafede silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, ağır yaralı Emre D. hastaneye kaldırıldı. Saldırganların kaçış anı ise bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede gerçekleşti. Araçla kafenin önüne gelen 4 kişiden biri yanında getirdiği silahla Emre D.'ye ateş etmeye başladı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Emre D. ağır bir şekilde yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken ağır yaralı Emre D., ambulansla Fatih Sultan Mehmet eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis civardaki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor. Başlarına kaşkol geçiren ve yüzlerini kapatan saldırganların olay yerinden kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı. 

EK GÖRÜNTÜ 

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-Güvenlik kamerası 

-Kaçış anları

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Güvenlik şeridi

-Polislerin incelemeleri

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:30 Kaynak: DHA

Ataşehir, 3. Sayfa
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