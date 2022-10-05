Son dakika haber: ATAŞEHİR'DEKİ TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERE HASTANEDEN AÇIKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haber: ATAŞEHİR'DEKİ TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERE HASTANEDEN AÇIKLAMA

05.10.2022 15:22

Son dakika gündem haberine göre ATAŞEHİR'de özel hastanede yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili hastane yazılı açıklama yaptı.

ATAŞEHİR'de özel hastanede yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili hastane yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada çalışanların görevden alındığı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Ataşehir'deki özel hastanede yatağa bağımlı hasta, sağlık görevlileri tarafından hakarete uğradı, yüzüne para fırlatıldı. 31 Ocak 2022 tarihinde yaşanan olayla ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR

Yapılan açıklamada, Sosyal medyada bugün yayınlanan ve kabul edilmesi hiçbir surette mümkün olmayan görüntülerden ve bu müessif hadiseden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. 31 Ocak 2022 tarihinde İstanbul İçerenköy'deki Hastanemizde eski bir çalışanımızca çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtları bulunduğu, kendisi tarafından hastane yönetimimize şifahi olarak ihbar edilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahıslar hemen ve eş zamanlı olarak soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirilmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür. Hastanemize görüntü ve ses kayıtları ile ihbarda bulunan ve elinde başka kayıtlar bulunduğunu da iddia eden kişiden, soruşturmada değerlendirmek ve ilgili personele ilişkin suç duyurusunda bulunmak üzere tüm kayıtlar talep edilmiş, ancak talebimiz kabul görmemiştir. Soruşturmanın tamamlanması akabinde Disiplin Kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022 tarihinde feshedilerek, eşzamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur denildi.

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Kaynak: DHA

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ATAŞEHİR'DEKİ TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERE HASTANEDEN AÇIKLAMA - Son Dakika

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