Ataşehir'deki yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde tek katlı gecekonduda başlayan ve yandaki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Yenisahra Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın yandaki 2 katlı binaya da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Gecekondunun tamamen kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle binada hasar oluştu.