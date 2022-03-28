Ataşehir'deki yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Ataşehir'deki yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi

28.03.2022 12:32
Ataşehir'deki yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde tek katlı gecekonduda başlayan ve yandaki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde tek katlı gecekonduda başlayan ve yandaki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Yenisahra Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın yandaki 2 katlı binaya da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Gecekondunun tamamen kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Ataşehir'deki yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi
Ataşehir'deki yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi
Ataşehir'deki yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi

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Demokrasi, Ataşehir, İstanbul, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir'deki yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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