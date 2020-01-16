ATAŞEHİR'DEKİ YOL KAVGASININ ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI - Son Dakika

ATAŞEHİR'de yol kavgasında bir otomobili kurşunlama ve sürücüsü Şeref Ertuğ Ertuğrul'u bıçakla yaralama iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerden biri müştekilerin aracına doğru silahla ateş ettiğini diğeri de Şeref Ertuğ Ertuğrul'u bıçakla yaraladığını kabul etti.

Ataşehir'de yol kavgası nedeniyle bir otomobili kurşunladıkları ve sürücüsü Şeref Ertuğ Ertuğrul'u yaraladıkları gerekçesi ile gözaltına alınan Medet Alicem P. ve Tolga B., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Medet Alicem P., "Mala zarar verme" ve "Silahla Tehdit" suçlarından, Tolga B.'de, "Silahla tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiler.

MÜŞTEKİLERİN ARACINA SİLAHLA ATEŞ ETTİĞİNİ KABUL ETTİ

Mahkemedeki sorgusunda TEM'de seyir halinde iken müştekinin içinde bulunduğu aracın kendi araçlarına çarptığını söyleyen Medet Alicem P., "Daha sonra bizi durdurmaya çalıştılar. Emniyet şeridinde durdum. Müştekiler yanıma geldi. Müştekilerden birisi gelip kapıyı açtı bana vurdu. O sırada belimde bulunan ruhsatsız tabancayı yere düşürdüm. Daha sonra elime aldım kullandım. Ancak şahıslar gitmişlerdi, araçlarına tahminen 7-8 el ateş ettim. Camları kırıldı. Bundan önce bu şahıslar benim üzerimdeyken Tolga B., bu şahıslardan birisini yaralamış. Ben de olay esnasında yaralandım. Tolga'nın söylediğine göre beni yaralayan şahıs Tolga'nın bıçakladığı şahıs. Olaydan sonra oturduk bira içtik. Müştekinin telefonunu ve cüzdanını almadım. Olay nedeniyle ben de kendilerinden şikayetçi oldum" dedi.

MÜŞTEKİYİ BIÇAKLA YARALADIĞINI KABUL ETTİ

Şüpheli Tolga B.'de mahkemedeki sorgusunda müştekilerin içinde bulunduğu aracın içinde bulundukları ve diğer şüpheli Medet Alicem P.'nin kullandığı araca çarptığını, çarpışma nedeniyle durduklarını ve müştekilerin yanlarına geldiğini söyledi.

Tolga B. sorgusunda, "Alicem'i darp etmeye başladılar. Ben de güvenlik amacıyla yanımda bulundurduğum çakıyı çıkardım ve şahıslardan birisinin bacağına salladım. Şahsın bacağında kanlar akıyordu. Boğuşma esnasında diğer şahıstan yere silah düştü. Silahı Alicem aldı ve araca doğru 7-8 el ateş etti ancak şahıslara isabet etmedi" dedi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Mahkeme şüpheli Medet Alicem P.'nin, "Mala zarar verme" ve "Silahla tehdit", Tolga B.'nin de "Silahla tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

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