ATAŞEHİR'DEKİ YOL KAVGASININ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DEKİ YOL KAVGASININ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ - Son Dakika

ATAŞEHİR'DEKİ YOL KAVGASININ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

6 saat önce

ATAŞEHİR'de dün 2 sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

ATAŞEHİR'DEKİ YOL KAVGASININ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ, System.String[]

ATAŞEHİR'de dün 2 sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada sürücü bıçakla yaralandı. Bir saldırgan da silahla araca ateş etti. Olayla ilgili olarak aracın içinde bulunan biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Ezgi A. serbest bırakılırken, Medet A. ile Tolga B. adliyeye sevk edildi.

Olay dün saat 11.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre Ertuğ Ertuğrul'un kullandığı 34 BD 8534 plakalı otomobile plakası alınamayan bir otomobil çarptıktan sonra kaçarken, sürücü Ertuğ Ertuğrul aracına çarpan sürücüyü takip etmeye başladı. Takip sonucunda iki sürücü arasında tekrar tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ertuğ Ertuğrul bıçakla bacağından yaralandı. Kavga sırasında silahlı saldırganlardan biri ise araca peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Ataşehir Asayiş Büro ekipleri olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayla ilgili olarak Medet A. P., Tolga B. ve Ezgi A. Kartal 'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçak ve silah da polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyetteki 3 kişiden Ezgi A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Tolga B. Medet A. P. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tolga B.'nin bıçakla yaralama olayının kendisi tarafından gerçekleştirildiğini itiraf ettiği öğrenildi. Silahla yaralama, gasp gibi birçok suçtan kaydı bulunan Medet A. P.'nin silahla ateş etme olayını kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği bildirildi.

Görüntü dökümü

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- Polis merkezinden görüntü

-Zanlıların çıkışı

-Polis otosuna bindirilmesi

-ARŞİV

-Dün çekilen görüntüler


- İstanbul
Ataşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:56 Kaynak: DHA
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