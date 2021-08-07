Ataşehir E-5'te yanan otomobil küle döndü - Son Dakika

Ataşehir E-5'te yanan otomobil küle döndü

Ataşehir E-5 karayolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, yolda yanarak adeta küle döndü.

Ataşehir E-5 karayolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, yolda yanarak adeta küle döndü. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı. Olay, saat 15.00 sıralarında D-100 karayolu Yenisahra mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yeliz Ceylan'ın kontrolündeki 34 VN 3702 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü aracı acil şeridine çekerek araçtan inerek yangına müdahale etmek istedi. Alevler kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamının yanmasına sebep oldu. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay erine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak itfaiye ekiplerinin gelmesi beklendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, kapanan yol nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Yangını gören vatandaş Raşit İnal, "Tekerin patlama sesiyle çıktık geldik ama sıcaklığı uzak bölgelere kadar geliyordu. İçinde birisi var mı bilmiyoruz. İnşallah kimse yoktur" dedi. E-5'te otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

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