Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne uzaktan ateş ölçen cihaz kuruldu - Son Dakika

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne uzaktan ateş ölçen cihaz kuruldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne uzaktan ateş ölçme cihazı kuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne uzaktan ateş ölçme cihazı kuruldu. Müdürlük binasının girişindeki x-ray cihazına takılan sistem sayesinde, binaya giren herkesin ateşi 2 saniye içerisinde uzaktan ölçülebilecek. Cihazı kuran şirketin yetkilisi Emre Bulut, ateşin yakın temasla ölçülmesinin virüsü yayabileceğini belirterek, kendilerinin bu sorunu ortadan kaldırmak için kurdukları cihazı ürettiğini söyledi. Cihazın batarya sisteminin yanında sabit enerji hattına da bağlanabildiği için emsallerine oranla hata payının az olduğunu aktaran Bulut, ürünün tamamen yerli olduğunu dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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