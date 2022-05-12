Ataşehir'in bitmeyen çilesi: Gümrükte tır kuyrukları - Son Dakika
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Ataşehir'in bitmeyen çilesi: Gümrükte tır kuyrukları

12.05.2022 21:37

Ataşehir'in bitmeyen çilesi: Gümrükte tır kuyrukları Gümrük Müdürlüğü önündeki tır kuyruğu havadan görüntülendi Savaş nedeniyle Ukrayna'ya gidemeyen tırlar nedeniyle Ataşehir'de Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde kilometrelerce tır kuyrukları oluştu.

Ataşehir'in bitmeyen çilesi: Gümrükte tır kuyrukları

Gümrük Müdürlüğü önündeki tır kuyruğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Savaş nedeniyle Ukrayna'ya gidemeyen tırlar nedeniyle Ataşehir'de Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde kilometrelerce tır kuyrukları oluştu. Saatlerce kuyrukta bekleyen tır şoförleri yetkililerden çile haline dönüşen ve sıklıkla gümrük önünde yaşanan tır kuyrukları için yardım istedi. Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde oluşan tır kuyruğu havadan görüntülendi.

Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağıyolu Caddesi'nde bulunan, Erenköy Gümrük Müdürlüğü girişindeki yoğunluk nedeniyle kilometrelerce tır kuyrukları oluştu. Edinilen bilgiye göre Ukrayna'ya giden gemilerin savaş nedeniyle durması üzerine tırlar gümrük ambarlarından çıkamadı. Ambarda kalan tırlar nedeniyle içeri giremeyen ve farklı güzergahlardan gelen tırlar yol üzerinde kuyruk oluşturdu. Kimi şoförler yolda yoğun trafikte ilerlemeye çalışırken kimisi de kontak kapattı. Tır sürücülerinin oluşturduğu kuyruklar nedeniyle trafik yolda durma noktasına geldi. Tır şoförleri Erenköy Gümrüğü'nde son zamanlarda olan tır kuyrukları nedeniyle yetkililerden yardım istedi. Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde kilometrelerce uzanan tır kuyruğu havadan görüntülendi.

Tır kuyruğu nedeniyle ilerlemeyen trafikte aracını bırakıp yürüyen Adem Aydaş, "Ben gece çalışıyorum sabah saat 09.00'da işten çıktım arabamı da yolda bıraktım trafik nedeniyle, şimdi yürüyerek eve gidiyorum. İstanbul'un göbeğine gümrük getirmişler bunu buradan kaldırın ya da insanları buradan alın. Arabamı aşağıda bıraktım yürüye yürüye eve gidiyorum. Eve mi gideyim işe geri mi döneyim zaten 3-4 saat sonra işe geri döneceğiz" dedi.

Tır şoförü Tuncay Aksoy, "Ben tır şoförüyüm buraya ne zaman gelsek hep bir sıkıntı var. Her şeyden önce vatandaşın, esnafın rahatlaması için bu gümrüğün buradan kalkması lazım. Biz tırcılar olarak sıkıntı çekiyoruz, burada yaşayan vatandaşlarımız, insanlarımız hep sıkıntı çekiyorlar. Devletten ricamız bu gümrüğün buradan kaldırılıp düzgün güzel bir yere geçirilmesi lazım. Dün akşamdan beri, 6 saatte Çamlıca gişelerinden buraya giriş yaptım. Bu sıkıntılarımızı devletimizin görmesi lazım" dedi.

Ataşehir'in bitmeyen çilesi: Gümrükte tır kuyrukları
Ataşehir'in bitmeyen çilesi: Gümrükte tır kuyrukları
Ataşehir'in bitmeyen çilesi: Gümrükte tır kuyrukları
Ataşehir'in bitmeyen çilesi: Gümrükte tır kuyrukları
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Ataşehir'in bitmeyen çilesi: Gümrükte tır kuyrukları Ataşehir'in bitmeyen çilesi: Gümrükte tır kuyrukları Ukrayna'nın Fastiv kenti, tehlikeli bölgelerden ayrılan siviller için sığınak oldu Ukrayna'nın Fastiv kenti, tehlikeli bölgelerden ayrılan siviller için sığınak oldu

Ataşehir, Ukrayna, Erenköy, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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