Ataşehir'in kadın, çekici operatörünü görenler şaşkınlığını gizlemiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'in kadın, çekici operatörünü görenler şaşkınlığını gizlemiyor

08.03.2022 10:17
Ataşehir'in kadın, çekici operatörünü görenler şaşkınlığını gizlemiyor

Ataşehir'de çekici operatörlüğü mesleğini sürdüren 26 yaşındaki Hatice Dervişoğlu, "Mesleğin kadını erkeği olmaz" dedi, Yediemin Otoparkı'nda çekici operatörü olarak çalışmaya başladı.

Ataşehir'de çekici operatörlüğü mesleğini sürdüren 26 yaşındaki Hatice Dervişoğlu, "Mesleğin kadını erkeği olmaz" dedi, Yediemin Otoparkı'nda çekici operatörü olarak çalışmaya başladı. Dervişoğlu'nu caddelerde ve sokaklarda hasarlı araçları çekerek işini yaptığını görenler gözlerine inanamıyor.

Ataşehir'de Yediemin Otoparkı'nda çalışan 26 yaşındaki Hatice Dervişoğlu, 6 yıl önce büyük araçlara duyduğu ilgi ve ailesinin desteği ile "Mesleğin kadını, erkeği olmaz" diyerek çekici operatörü olarak çalışmaya başladı. Dervişoğlu, ojeli tırnakları, topuklu ayakkabılarıyla işi gereği İstanbul'un caddelerinde ve sokaklarında hasarlı araçları çekiyor. Dervişoğlu'nu görenler önce şoke oluyor, sonra tebrik ediyor. Mesleğini severek yapan Hatice Dervişoğlu, kadınlara örnek oluyor.

"YAPTIĞIM MESLEKLE DE GURUR DUYUYORUM"

Konu hakkında konuşan Hatice Dervişoğlu, "Çok mutluyum. Yaptığım meslekle de gurur duyuyorum. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sözümün her zaman arkasındayım. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Güç olarak da artık her şey cihazlarla zaten yapılıyor. Ben inanıyorum kadın her şeyi başarabilir. Hiçbir mesleğin kadını veya erkeği yoktur" dedi.

"BAKTIM, ERKEKLER YAPIYOR, "BEN DE YAPABİLİRİM" DEDİM"

Dervişoğlu devamında, "Mesleğe Yediemin Otopark'ında büyük araçlara karşı olan ilgimden dolayı başladım. Baktım, erkekler yapıyor, "Ben de yapabilirim" dedim. Ailem ve çevremden çok güzel tepkiler aldım. Ondan sonra iş yerindeki iş arkadaşlarım ve memur arkadaşlarım beni çok destekliyor. Birçok operatör arkadaşımız var. Aralarında tek kadın operatör benim. Onlar da benimle çok gurur duyduklarını ve mutlu olduklarını söylüyor. Gittiğim olaylarda çok güzel tepkiler alıyorum, gergin ortam bir anda duruluyor. Yol üzerinde acil gitmem gerektiği durumlar oluyor. Sinyal veriyorum, sirenlerimi yakıyorum. Herkes trafikte de öncelik tanıyor. Buradan bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Daha güzel günlerimiz için bence herkes bir şey yapmalı. Ben çekici kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

"MESLEĞİN CİNSİYETİ OLMADIĞINI BİZE KANITLADI"

Vatandaşlardan Rafık Cengiz, "İlk defa çekici kadın gördüm. Kendisiyle gurur duydum. Mesleğin cinsiyeti olmadığını bize kanıtladı. Kendisini tebrik ediyoruz, Gurur duyuyoruz" diye konuştu.

(Mustafa Ayabakan - Sevgi Canpolat/ İHA)

Ataşehir'in kadın, çekici operatörünü görenler şaşkınlığını gizlemiyor
Ataşehir'in kadın, çekici operatörünü görenler şaşkınlığını gizlemiyor
Ataşehir'in kadın, çekici operatörünü görenler şaşkınlığını gizlemiyor
Ataşehir'in kadın, çekici operatörünü görenler şaşkınlığını gizlemiyor
Ataşehir'in kadın, çekici operatörünü görenler şaşkınlığını gizlemiyor

YORUMLAR
500
Yusuf Güney, İstanbul'dan ayrıldı, kendini tarla tapana verecekmiş! Yusuf Güney, İstanbul'dan ayrıldı, kendini tarla tapana verecekmiş! Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı Serbest piyasada döviz fiyatları Serbest piyasada döviz fiyatları

İstanbul, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ataşehir'in kadın, çekici operatörünü görenler şaşkınlığını gizlemiyor - Son Dakika


Son Dakika
10:23 8 Mart sebebiyle kadınlara bir araya gelen Akşener, ağır sözlerinden sonra espriyi patlattı: Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur
10:19 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Putin'e özel hayat hamlesi! 2. Dünya Savaşı'nda ölen kardeşini hatırlattı
10:15 Ceset torbasından fırlayan adam, az kalsın arkadaşının kalbine indiriyordu
10:07 Türkiye Kadın Zirvesi'nde ödüller sahiplerine kavuştu! İşte ilham veren kadınlar
09:58 Hayallerini gerçekleştirdi! Kadın şoför çekici operatörü oldu
09:53 Antalya'da gerçekleşecek Ukrayna zirvesinin perde arkası! Erdoğan rica etmiş, Putin kırmamış
09:49 Beştepe'de Zelenskiy çatlağı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a göre Zelenski 'Soros destekli ve İsrail itmeli' biri
09:38 Bergen'in katili filmden sonra ilk kez konuştu: Ben kalabalık bir aileyim, filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz!
09:28 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:24 Dans eden kadın şarkıcının bir anda göğsü açıldı, stüdyodakiler dondu kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 10:33:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ataşehir'in kadın, çekici operatörünü görenler şaşkınlığını gizlemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement