Ataşehir Kayışdağı'nda orman yangını -2 - Son Dakika
Ataşehir Kayışdağı'nda orman yangını -2
ATAŞEHİR Kayışdağı'nda orman yangını çıktı.
ATAŞEHİR Kayışdağı'nda orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
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4.08.2020 03:07:56. #1.13#
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