Ataşehir meyve sebze halinde silah sesleri

Ataşehir'deki meyve sebze halinde iddiaya göre alkollü bir şahıs etrafa ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralanırken polis, zanlıyı havaya ateş açarak yakaladı. Öte yandan haldeki sıcak anlar ve polisin havaya ateş açması cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, Ataşehir'deki meyve sebze halinde bu akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alkollü bir kişi elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş açmaya başladı. Olayda 3 kişi yaralanırken polis kısa sürede olay yerine geldi. Şahsın etrafını saran polis ekipleri havaya ateş açtı. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Görgü şahitleri ise şahsın alkollü olduğunu, ateş açtığını ve 3 kişinin yaralandığını ifade etti.



Halde silah sesleri



Öte yandan polisin havaya ateş açarak şahsı yakalaması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çok sayıda polis ekibinin olay yerine geldiği ve silah seslerinin duyulduğu görülüyor. - İSTANBUL