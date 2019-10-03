Son Dakika Haberleri: Ataşehir meyve sebze halinde silah sesleri
Son Dakika Güncel Haber

Ataşehir meyve sebze halinde silah sesleri

1 saat önce

Ataşehir'deki meyve sebze halinde iddiaya göre alkollü bir şahıs etrafa ateş açtı.

Ataşehir meyve sebze halinde silah sesleri, System.String[]

Ataşehir'deki meyve sebze halinde iddiaya göre alkollü bir şahıs etrafa ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralanırken polis, zanlıyı havaya ateş açarak yakaladı. Öte yandan haldeki sıcak anlar ve polisin havaya ateş açması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir'deki meyve sebze halinde bu akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alkollü bir kişi elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş açmaya başladı. Olayda 3 kişi yaralanırken polis kısa sürede olay yerine geldi. Şahsın etrafını saran polis ekipleri havaya ateş açtı. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Görgü şahitleri ise şahsın alkollü olduğunu, ateş açtığını ve 3 kişinin yaralandığını ifade etti.

HALDE SİLAH SESLERİ

Öte yandan polisin havaya ateş açarak şahsı yakalaması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çok sayıda polis ekibinin olay yerine geldiği ve silah seslerinin duyulduğu görülüyor.

(İHA)

Ataşehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 polis öldü
Joker filmi gizli polis eşliğinde gösterime girecek Uşakta "torun" dehşeti...Babaannesini altınları için boğarak öldürdü Uşak'ta torun vahşeti! Babaannesini altınları için boğarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 22:54:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir meyve sebze halinde silah sesleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]