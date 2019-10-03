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Ataşehir meyve sebze halinde silah sesleri

1 saat önce

Ataşehir meyve sebze halinde silah sesleri Ataşehir'deki meyve sebze halinde üç kişiyi vuran alkollü şahsı polis havaya ateş açarak yakaladı Haldeki sıcak anlar kameradaİSTANBUL - Ataşehir'deki meyve sebze halinde iddiaya göre alkollü bir şahıs etrafa ateş açtı.

Ataşehir meyve sebze halinde silah sesleri

Ataşehir'deki meyve sebze halinde üç kişiyi vuran alkollü şahsı polis havaya ateş açarak yakaladı

Haldeki sıcak anlar kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'deki meyve sebze halinde iddiaya göre alkollü bir şahıs etrafa ateş açtı. Olayda üç kişi yaralanırken polis havaya ateş açarak şahsı yakaladı . Öte yandan haldeki sıcak anlar ve polisin havaya ateş açması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Ataşehir'deki meyve sebze halinde bu akşam 20: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alkollü bir kişi elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş açmaya başladı . Olayda üç kişi yaralanırken polis kısa sürede olay yerine geldi .Şahsın etrafını saran polis ekipleri havaya ateş açtı. Şahıs polis tarafından gözaltına alınırken,yaralılar hastaneye kaldırıldı. Görgü şahitleri ise şahsın alkollü olduğunu ateş açtığını ve üç kişinin yaralandığını söyledi.

Halde silah sesleri

Öte yandan polisin havaya ateş açarak şahsı yakalaması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çok sayıda polis ekibi olay yerine geliyor ve silah sesleri geliyor.

Ataşehir meyve sebze halinde silah sesleri

Ataşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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