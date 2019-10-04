Son Dakika Haberleri: Ataşehir oto tamirci dükkanında yangın
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Ataşehir oto tamirci dükkanında yangın

47 dakika önce

ATAŞEHİR'de bir oto tamircisinde çıkan yangın yandaki iki dükkana da sıçradı.

Ataşehir oto tamirci dükkanında yangın, System.String[]
ATAŞEHİR'de bir oto tamircisinde çıkan yangın yandaki iki dükkana da sıçradı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 19.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Ertaç Sokak bulunan Bostancı Oto sanayi Sitesi'ndeki oto tamirci dükkanında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki dükkanlara sıçradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi
Kadıköy, Maltepe, Kayışdağı, Erenköy itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapattı.
Yangında yükselen alevler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yangının çıktığı dükkan ile yanındaki iki dükkanda hasar meydana geldi. İtfaiye ve Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni araştırıyor.


- İstanbul
İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:55 Kaynak: DHA
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